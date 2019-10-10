Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що в партії "Слуга народу" груп впливу олігархів немає після того, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав двох олігархів , з якими зустрічався

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

Президент також зазначив, що незважаючи на це є більш досвідчені політики з інших партій, які, користуючись своєю досвідченістю, намагаються емоційно і фінансово впливати на своїх менш досвідчених колег зі "Слуги народу".

Президент сказав, що це їх тактика і що цим вони займаються кожен день.

"Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу", - сказав Президент.

Він сказав, що на депутатів впливають шляхом телефонних погроз.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ухилився від відповіді на питання про те, чи згоден він з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, що мітинги протестувальників проти "формули Штайнмайера" оплачуються колишнім Президентом Петром Порошенком. Le Monde заявив, що вплив олігарха Коломойського на Президента Зеленського викликає занепокоєння.