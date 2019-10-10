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  • Меркель не обсуждала с Зеленским скандальную стенограмму с Трампом
10 октября 2019, четверг, 14:30 302
Политика 2019-10-10T14:30:30+03:00
Українські Новини
Меркель не обсуждала с Зеленским скандальную стенограмму с Трампом

Меркель не обсуждала с Зеленским скандальную стенограмму с Трампом

Президент Владимир Зеленский не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель темы, затрагиваемые в опубликованной Белым домом 25 сентября стенограмме телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом от 25 июля.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Я разговаривал вчера с госпожой канцлером, у нас очень хорошие отношения. Мы совсем не поднимали эти темы (обсуждаемые в стенограмме). Я думаю эта ситуация понятна. Знаю, что она (Меркель) знает, из-за чего моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что я думаю. Так или иначе, я очень им благодарен", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ранее обсуждал с Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), продление "Северного потока-2", и у каждой из стран своя позиция по этим вопросам, которая его не устраивает.

Как сообщали Українські Новини, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

Больше новостей о: Ангела Меркель Стенограмма Владимир Зеленский

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