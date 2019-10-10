подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 12:49 1780
Президент 2019-10-10T12:50:46+03:00
Українські Новини
В Украине самые высокие "зеленые тарифы" и надо бы их снижать, - Зеленский

В Украине самые высокие "зеленые тарифы" и надо бы их снижать, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский выступает за снижение "зеленого тарифа".

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Я думаю, что их необходимо снижать, мы же говорим о том, что у нас должен быть рынок", - сказал Зеленский.

Он добавил, что таких высоких "зеленых тарифов", как в Украине, нет нигде в Европе.

При этом Зеленский отметил, что существует много контрактов с компаниями, которые были заключены с учетом текущего "зеленого тарифа".

"У нас есть много контрактов с разными компаниями, но проблема будет решена благодаря общению с этими компаниями, у которых уже есть контракт. Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, и иностранными в том числе, у которых уже есть контракт. Но тарифы действительно очень высокие", - подчеркнул Президент.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила на 9,3% "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС) с 1 октября 2019 года. 

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что выплаты производителям электрической энергии по "зеленому тарифу" будут составлять более 1,3 млрд евро в год. Также Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС, а Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020.

Больше новостей о: СЭС зеленый тариф НКРЭКУ Владимир Зеленский

Архив
Новости
Цены на квартиры в небоскребах Киева взлетели: сколько стоит жить в высотке 13:40
Зеленский до сих пор не уволил Кличко, потому что "просто еще не уволил" 13:26
Зеленский про майдан и Путина. Пресс-марафон онлайн 13:20 Обновляется
Не президентское это дело, - Зеленский о вмешательстве в ситуацию со "112 Украина" 13:18
Шестерых пропавших в Атлантическом океане украинцев больше не ищут 13:18
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok