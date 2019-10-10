В Украине самые высокие "зеленые тарифы" и надо бы их снижать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за снижение "зеленого тарифа".

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Я думаю, что их необходимо снижать, мы же говорим о том, что у нас должен быть рынок", - сказал Зеленский.

Он добавил, что таких высоких "зеленых тарифов", как в Украине, нет нигде в Европе.

При этом Зеленский отметил, что существует много контрактов с компаниями, которые были заключены с учетом текущего "зеленого тарифа".

"У нас есть много контрактов с разными компаниями, но проблема будет решена благодаря общению с этими компаниями, у которых уже есть контракт. Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, и иностранными в том числе, у которых уже есть контракт. Но тарифы действительно очень высокие", - подчеркнул Президент.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила на 9,3% "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС) с 1 октября 2019 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что выплаты производителям электрической энергии по "зеленому тарифу" будут составлять более 1,3 млрд евро в год. Также Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС, а Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020.