Девочки нет, ничего страшного с вами не будет: Зеленский снова вспомнил о поведении Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил выставку "Оружие и безопасность", снова упомянул о поведении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая ранее толкнула журналиста. Об этом сообщают Крым Реалии.\r\nТак, обращаясь к журналисту издания, глава государства пошутил касательно Мендель.\r\n"Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - сказал Зеленский\r\nТакже Зеленский, все ещ обращаясь к работнику СМИ, добавил фразу "вы же девушек боитесь".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=mW5bnSURoD0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки. Ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.\r\nТакже НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.\r\nРанее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.