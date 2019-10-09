Девочки нет, ничего страшного с вами не будет: Зеленский снова вспомнил о поведении Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил выставку "Оружие и безопасность", снова упомянул о поведении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая ранее толкнула журналиста. Об этом сообщают Крым Реалии.

Так, обращаясь к журналисту издания, глава государства пошутил касательно Мендель.

"Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - сказал Зеленский

Также Зеленский, все ещ обращаясь к работнику СМИ, добавил фразу "вы же девушек боитесь".

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Как сообщали Українські Новини, Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки. Ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Также НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.