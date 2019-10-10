Минфин, НБУ и Приватбанк подадут апелляцию на решение суда о возврате акций банка бывшим владельцам

Министерство финансов, Национальный банк и и Приватбанк решили подать апелляцию на решение суда о возврате акций банка бывшим владельцам. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Указывается, что Минфин, НБУ и Приватбанк не согласны с решением первой инстанции Хозяйственного суда города Киева по делу №910/1834/19 и подают апелляцию. Указанное судебное решение не вступило в законную силу и не может быть выполнено в соответствии с нормами действующего законодательства.

Отмечается, 8 октября суд первой инстанции удовлетворил иск бывших владельцев Приватбанка относительно прав собственности на акции банка. Согласно сообщению, решение было вынесено судом вопреки прямому запрету, установленному законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", а именно п.1 ч.6 ст.41, согласно которому "после заключения договора купли

-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору инвестор не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу предыдущего владельца".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка. Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Также суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

А Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.