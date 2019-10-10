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10 октября 2019, четверг, 10:17 317
Политика мира 2019-10-10T10:17:21+03:00
Українські Новини
Майк Пенс опубликует стенограммы разговоров с Зеленским

Майк Пенс опубликует стенограммы разговоров с Зеленским

ячсм
ячсм

Вице-президент США Майк Пенс работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы выпустить стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP в четверг, 10 октября.

Пенс сказал, что записи двух телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о выпуске его стенограмм, он сказал: "Я бы не возражал против этого".

Пенс сказал, что он "никогда не обсуждал вопросы Байденов" с Зеленским. Он снова стал на защиту президента, настаивая на том, что "простое чтение" расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что "не было никакого quid pro quo (услуга за услугу - ред.)".

Как сообщали Українські Новини, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Ранее в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским. Кроме того, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, 

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