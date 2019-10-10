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10 жовтня 2019, четвер, 10:17 6
Політика світу 2019-10-10T13:30:05+03:00
Українські Новини
Майк Пенс опублікує стенограми розмов із Зеленським

Майк Пенс опублікує стенограми розмов із Зеленським

ячсм
ячсм

Віце-президент США Майк Пенс працює з офісом адвоката Білого дому, щоб випустити стенограми своїх власних дзвінків з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AP у четвер, 10 жовтня.

Пенс сказав, що записи двох телефонних розмов допоможуть виправдати президента Дональда Трампа.

Коли Пенси запитали про випуск його стенограм, він сказав: "Я б не заперечував проти цього".

Пенс сказав, що він "ніколи не обговорював питання Байденов" із Зеленським. Він знову став на захист президента, наполягаючи на тому, що "просте читання" розшифровки розмови Трампа з українським лідером показує, що "не було жодного quid pro quo (послуга за послугу - ред.)".

Як повідомляли Українські Новини, екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Раніше в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським. Крім того, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня,

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