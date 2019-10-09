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09 октября 2019, среда, 18:51 38
Экономика 2019-10-09T19:05:06+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает уверенно расти

Гривна на межбанке продолжает уверенно расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,70-24,74 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,69-24,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,64-24,67 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH/USD до 24,66 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,1% с 445,730 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,010 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.

А в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.

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