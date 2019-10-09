Гривна на межбанке продолжает уверенно расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,70-24,74 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,69-24,70 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,64-24,67 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH\/USD до 24,66 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,1% с 445,730 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,010 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.\r\nА в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD.