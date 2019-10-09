Доллар и евро обвалились в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 4,85 коп. до 26,9452 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,04 коп. до 27,5700 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6539\r\n25,0890\r\n26,9452\r\n27,5700\r\n3,43\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,8600\r\n25,6000\r\n27,2000\r\n28,0000\r\n3,77\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,2000\r\n24,9000\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD. \r\nТем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.