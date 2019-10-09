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09 октября 2019, среда, 10:15 190
Финансы 2019-10-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках

Доллар и евро обвалились в обменниках

Гривны и доллары. Фото: pixabay.
Гривны и доллары. Фото: pixabay.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,85 коп. до 26,9452 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,04 коп. до 27,5700 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6539 25,0890 26,9452 27,5700 3,43 3,93
Максимальный 24,8600 25,6000 27,2000 28,0000 3,77 5,00
Минимальный 24,2000 24,9000 26,0000 27,2000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.  

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

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