Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,77-24,81 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и установились на уровне 24,73-24,77 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,71% с 27,72 UAH/USD до 24,75 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 8 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на понедельник, 7 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,42 грн за 10 рублей. А курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.