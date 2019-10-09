Гривня на міжбанку продовжує впевнено рости

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу зміцнився на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,70-24,74 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,69-24,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,64-24,67 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,03% з 27,72 UAH/USD до 24,66 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні грошова база, що включає в себе готівкові гроші в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 1,1% з 445,730 млрд гривень станом на 1 вересня до 441,010 млрд гривень станом на 1 вересня.

А в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.