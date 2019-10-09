Где купить единый билет: в Киеве появилась электронная карта с точками продаж

С 31 октября в Киеве будет действовать единый электронный билет, покупку которого можно осуществить в более 300 точек продажи и пополнения – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.\r\nТакже была создана интерактивная карта открытых точек продажи е-билета. Как пообещали в КГГА, она будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется.\r\nКарта. Скриншот: Google maps\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПриобрести Kyiv Smart Card можно:\r\n\r\nв кассах 10 станций метро;\r\nв автоматах самообслуживания в вестибюлях станций подземки;\r\nв сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.\r\n\r\nПополнить транспортную карточку и приобрести разовый QR-билет можно:\r\n\r\nв Личном кабинете киевлянина https:\/\/my.kyivcity.gov.ua;\r\nв приложении Kyiv Smart City;\r\nв терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация запустила электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме с 1 ноября. Также Кабмин утвердил концепцию предоставления электронных услуг в Украине и нанял одно из самых дорогих рекламных агентств для создания "страны в смартфоне".