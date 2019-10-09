Где купить единый билет: в Киеве появилась электронная карта с точками продаж

С 31 октября в Киеве будет действовать единый электронный билет, покупку которого можно осуществить в более 300 точек продажи и пополнения – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также была создана интерактивная карта открытых точек продажи е-билета. Как пообещали в КГГА, она будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется.

Карта. Скриншот: Google maps

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

в кассах 10 станций метро;

в автоматах самообслуживания в вестибюлях станций подземки;

в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

Пополнить транспортную карточку и приобрести разовый QR-билет можно:

в Личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua;

в приложении Kyiv Smart City;

в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация запустила электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме с 1 ноября. Также Кабмин утвердил концепцию предоставления электронных услуг в Украине и нанял одно из самых дорогих рекламных агентств для создания "страны в смартфоне".