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09 жовтня 2019, середа, 16:49 28
Силові структури 2019-10-09T19:30:04+03:00
Українські Новини
Маркарову хочуть оштрафувати на 42,5 тисяч гривень за недекларування майже півмільйона гривень

Маркарову хочуть оштрафувати на 42,5 тисяч гривень за недекларування майже півмільйона гривень

Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова.

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) просить суд оштрафувати міністра фінансів Оксану Маркарову, раніше допрошенную ДБР по справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів, на 1-2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-42,5 тис. гривень) за недекларування 415 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

"За результатами повної перевірки декларації за 2017 рік, представленої Оксаною Маркарової, в той час першим заступником Міністра фінансів України, Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - сказано в ньому.

В декларації Маркарова не вказала вартість своєї квартири і недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім'ї - чоловіком і дочкою.Також вона не вказала цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловікові, і вказала недостовірні відомості про наявних у неї та її чоловіка коштах на банківських рахунках. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 415 тис. гривень.

НАПК зазначає, що за подання свідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 (1700-4250 гривень) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 172-6 (накладення штрафу від 1-2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань допитало Маркарову по справі про втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва в роботу державних органів. Раніше чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.

Верховна Рада призначила міністром фінансів Оксану Маркарову.

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

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