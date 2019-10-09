Маркарову хочуть оштрафувати на 42,5 тисяч гривень за недекларування майже півмільйона гривень

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) просить суд оштрафувати міністра фінансів Оксану Маркарову, раніше допрошенную ДБР по справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів, на 1-2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-42,5 тис. гривень) за недекларування 415 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

"За результатами повної перевірки декларації за 2017 рік, представленої Оксаною Маркарової, в той час першим заступником Міністра фінансів України, Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - сказано в ньому.

В декларації Маркарова не вказала вартість своєї квартири і недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім'ї - чоловіком і дочкою.Також вона не вказала цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловікові, і вказала недостовірні відомості про наявних у неї та її чоловіка коштах на банківських рахунках. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 415 тис. гривень.

НАПК зазначає, що за подання свідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 (1700-4250 гривень) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 172-6 (накладення штрафу від 1-2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань допитало Маркарову по справі про втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва в роботу державних органів. Раніше чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.

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