И так сойдет: киевский мост "отремонтировали" скотчем и нитками

Киевские коммунальные службы "отремонтировали" металлическую ограду на мосту у Привокзальной площади, заделав дыру скотчем и нитками.

Об этом сообщает Александр Барабошко на странице Facebook.

Ранее автор поста обратился к киевским городским властям с просьбой починить разрушающийся мост, поскольку от его надежности зависит безопасность пешеходов.

В мэрии его поблагодарили за беспокойство и ответили, что мост находится на балансе Юго-Западной железной дороги, поэтому к городскому хозяйству не имеет отношения. Однако, судя по фотографиям, ремонтные работы на мосту всё же были проведены, но с помощью ниток и скотча.

Мост. Фото: Facebook/ Александр Барабошко

Как сообщали Українські Новини, цену на ремонт Шулявского моста подняли до одного миллиарда гривен. Ранее в столице на проспекте Леся Курбасаи (от улицы Тулузы до улицы Серкова) закрыли пешеходный мост из-за ремонтных работ по замене перил и ступенек.

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого и погиб под проезжающими машинами.