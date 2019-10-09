И так сойдет: киевский мост "отремонтировали" скотчем и нитками

Киевские коммунальные службы "отремонтировали" металлическую ограду на мосту у Привокзальной площади, заделав дыру скотчем и нитками.\r\nОб этом сообщает Александр Барабошко на странице Facebook.\r\nРанее автор поста обратился к киевским городским властям с просьбой починить разрушающийся мост, поскольку от его надежности зависит безопасность пешеходов.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ мэрии его поблагодарили за беспокойство и ответили, что мост находится на балансе Юго-Западной железной дороги, поэтому к городскому хозяйству не имеет отношения. Однако, судя по фотографиям, ремонтные работы на мосту всё же были проведены, но с помощью ниток и скотча.\r\nМост. Фото: Facebook\/ Александр Барабошко\r\nКак сообщали Українські Новини, цену на ремонт Шулявского моста подняли до одного миллиарда гривен. Ранее в столице на проспекте Леся Курбасаи (от улицы Тулузы до улицы Серкова) закрыли пешеходный мост из-за ремонтных работ по замене перил и ступенек. \r\nНапомним, в Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого и погиб под проезжающими машинами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n