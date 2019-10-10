подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Иллюзия весенней погоды: синоптик дала теплый и солнечный прогноз по Украине
10 октября 2019, четверг, 06:00 12 Карта
Жизнь 2019-10-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Иллюзия весенней погоды: синоптик дала теплый и солнечный прогноз по Украине

Иллюзия весенней погоды: синоптик дала теплый и солнечный прогноз по Украине

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

После заморозков и ливней в среду, 10 октября, температура воздуха наконец повысится, а осадки прекратятся. При этом холодно будет только на крайнем востоке Украины, а юго-западный ветер создаст иллюзию весенней погоды по остальной части страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины. А днем, 10 октября, столбики термометров подскочат и доскочат до +14...+20 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, немного свежее будет в западных областях, +12...+16 градусов, что создаст резкий контраст после недавних -2...-5 градусов ночью.

Синоптик отметила, что дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны, а юго-западный ветер может быть порывистым, порой до сильного.

"В Киеве можно будет расстегнуть верхнюю пуговицу пальто и даже два - днем ​​ожидается потепление до +16...+18 градусов. Может быть облачно, но без существенных осадков", - рассказала синоптик.

Диденко подчеркнула, что при такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды.

"Так что соловьев завтра и до конца недели не обещаю, а вот весеннее настроение вместе с потеплением и даже солнышком вполне возможно", - подытожила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, дожди и заморозки отступают - в среду бабье лето вернется в Украину. Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
В Украине планируют отменить медицинские справки 06:30
НБУ продолжает укреплять гривну: официальный курс валют на 10 октября 06:05
В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ 00:20
Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита" 23:50
Хотели просто заработать денег: в Донецкой области трое боевиков "ДНР" получили по 9 лет тюрьмы 23:25
больше новостей
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период 09:15
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok