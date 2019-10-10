Иллюзия весенней погоды: синоптик дала теплый и солнечный прогноз по Украине

После заморозков и ливней в среду, 10 октября, температура воздуха наконец повысится, а осадки прекратятся. При этом холодно будет только на крайнем востоке Украины, а юго-западный ветер создаст иллюзию весенней погоды по остальной части страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины. А днем, 10 октября, столбики термометров подскочат и доскочат до +14...+20 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, немного свежее будет в западных областях, +12...+16 градусов, что создаст резкий контраст после недавних -2...-5 градусов ночью.

Синоптик отметила, что дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны, а юго-западный ветер может быть порывистым, порой до сильного.

"В Киеве можно будет расстегнуть верхнюю пуговицу пальто и даже два - днем ​​ожидается потепление до +16...+18 градусов. Может быть облачно, но без существенных осадков", - рассказала синоптик.

Диденко подчеркнула, что при такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды.

"Так что соловьев завтра и до конца недели не обещаю, а вот весеннее настроение вместе с потеплением и даже солнышком вполне возможно", - подытожила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, дожди и заморозки отступают - в среду бабье лето вернется в Украину. Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине.