Сообщается, что вывод военных будет "полный" и "быстрый".

В то же время сообщается, что США оставят свои силы в Ираке, в частности речь идет об авиации, которая способна наносить удары по террористическим группировкам в Сирии.

В то же время вывод наземных сил США будет способствовать достижению главной цели Сирии, Ирана и России и уменьшит влияние США в регионе.

Сам Трамп прокомментировал в Twitter решение вывести войска из Сирии.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.