Туреччина ввела війська в Сирію, - ЗМІ

Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного турецького чиновника.\r\nЗа даними співрозмовника агентства, невелика передова група турецьких сил увійшла в Сирію рано вранці в середу недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн в рамках підготовки до більш широкого наступу.\r\nУточнюється, що завдання турецьких військових - змусити курдські збройні загони відійти від кордону. Інших подробиць співрозмовник не розкрив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини і не сказав, за що.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож повідомлялося про те, що Туреччина почала односторонні військові дії в Сирії.\r\nУ січні з Сирії почали виведення американських військ.\r\nРаніше США оголосили про виведення військ з Сирії і перемозі над "ІГ".\r\nДо цього Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія нарівні з офіційним Іраном відповідальні за загибель десятків мирних жителів в Сирії результаті застосування невідомої хімічної зброї.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n