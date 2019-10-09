Туреччина ввела війська в Сирію, - ЗМІ

Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного турецького чиновника.

За даними співрозмовника агентства, невелика передова група турецьких сил увійшла в Сирію рано вранці в середу недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн в рамках підготовки до більш широкого наступу.

Уточнюється, що завдання турецьких військових - змусити курдські збройні загони відійти від кордону. Інших подробиць співрозмовник не розкрив.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини і не сказав, за що.

Також повідомлялося про те, що Туреччина почала односторонні військові дії в Сирії.

У січні з Сирії почали виведення американських військ.

Раніше США оголосили про виведення військ з Сирії і перемозі над "ІГ".

До цього Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія нарівні з офіційним Іраном відповідальні за загибель десятків мирних жителів в Сирії результаті застосування невідомої хімічної зброї.