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09 октября 2019, среда, 10:42 427
Финансы 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля немного просел в обменниках Киева

Курс рубля немного просел в обменниках Киева

В среду, 9 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 8 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался без изменений 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,43

3,93

Максимальный

3,77

4,10

Минимальный

2,30

3,80

 

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.  

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD, а такде доллар и евро обвалились в обменниках.

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