Курс рубля немного просел в обменниках Киева

В среду, 9 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 8 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался без изменений 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,93 Максимальный 3,77 4,10 Минимальный 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD, а такде доллар и евро обвалились в обменниках.