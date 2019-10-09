Курс рубля немного просел в обменниках Киева

В среду, 9 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 8 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля остался без изменений 3,93 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках Киева:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,43\r\n\r\n\r\n3,93\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,77\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,30\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH\/USD.\r\nА во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD, а такде доллар и евро обвалились в обменниках.