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09 октября 2019, среда, 06:05 850
Экономика 2019-10-09T06:05:02+03:00
Українські Новини
После падения гривна резко подскочила: курс валют на 9 октября

После падения гривна резко подскочила: курс валют на 9 октября

Деньги
Деньги

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3022,7889
100 долларов США 2470,7021
100 швейцарских франков 2490,6527
1000 иен 231,1431
10 российских рублей 3,8089
100 евро 2714,3133

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.  

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