После падения гривна резко подскочила: курс валют на 9 октября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3022,7889\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2470,7021\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2490,6527\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n231,1431\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8089\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2714,3133\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,75 UAH\/USD.\r\nА во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD.