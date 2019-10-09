Долар і євро впали в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 4,85% до 26,9452 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,04 коп. до 27,5700 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6539\r\n25,0890\r\n26,9452\r\n27,5700\r\n3,43\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,8600\r\n25,6000\r\n27,2000\r\n28,0000\r\n3,77\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,2000\r\n24,9000\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,75 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 жовтня на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD.\r\nТим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.