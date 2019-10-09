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09 жовтня 2019, середа, 10:15 11
Фінанси 2019-10-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках

Долар і євро впали в обмінниках

Гривні і долари. Фото: pixabay.
Гривні і долари. Фото: pixabay.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,85% до 26,9452 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,04 коп. до 27,5700 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6539 25,0890 26,9452 27,5700 3,43 3,93
Максимальний 24,8600 25,6000 27,2000 28,0000 3,77 5,00
Мінімальний 24,2000 24,9000 26,0000 27,2000 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 жовтня на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

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