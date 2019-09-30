Сенаторы Конгресса США требуют расследовать связь Клинтон с Украиной

Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) потребовали в понедельник от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование в отношении связей между украинскими властями и предвыборным штабом экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года. Об этом говорится в распространенном письме сенаторов, передает Politico.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - отмечается в документе. Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить им причину.

В письме Грассли и Джонсон рассказали о своем "беспокойстве по поводу того, что факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен". Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.

Рассекреченная жалоба сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую опубликовал комитет по разведке Палаты представителей США, дала старт громкому скандалу: обвинению трампа во вмешательстве во внутренние дела Украины с целью повлиять на результаты будущих выборов президента. Дело дошло до официального начала формальной процедуры импичмента Трампа