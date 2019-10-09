Ремонт Шулявського шляхопроводу: проспектом Перемоги обмежать рух

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір обмежити рух транспорту проспектом Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, в 22:00 12 жовтня перекриють рух проспектом і відкриють його в 5:00 15 жовтня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами 7 і 9 жовтня.\r\nТим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. \r\nА Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів переглянути кваліфікаційні критерії, фінансові і технічні вимоги до учасників публічних закупівель при будівництві та ремонті доріг.