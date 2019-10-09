підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
09 жовтня 2019, середа, 06:30 20
Суспільство 2019-10-09T08:45:01+03:00
Українські Новини
Ремонт Шулявського шляхопроводу: проспектом Перемоги обмежать рух

Ремонт Шулявського шляхопроводу: проспектом Перемоги обмежать рух

Шляхопровід. Фото: news.infocar.ua
Шляхопровід. Фото: news.infocar.ua

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір обмежити рух транспорту проспектом Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

Зокрема, в 22:00 12 жовтня перекриють рух проспектом і відкриють його в 5:00 15 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

Також комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами 7 і 9 жовтня.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.

А Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів переглянути кваліфікаційні критерії, фінансові і технічні вимоги до учасників публічних закупівель при будівництві та ремонті доріг.

Більше новин про: Обмеження руху перекриття руху Шулявський шляхопровід

Архів
Новини
П'яний водій зніс паркан стоянки і перекинувся на Позняках у Києві 08:23
Комісія Київради досі не визначилася з датою розгляду мораторію на будівництво у Києві 08:00
Ремонт Шулявського шляхопроводу: проспектом Перемоги обмежать рух 06:30
В Офісі Президента не знають, коли Зеленський відвідав Бабин Яр – до або після скандалу 06:30 Документ
Після падіння гривня різко підскочила: курс валют на 9 жовтня 06:05
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Суд заарештував Пашинського 19:15
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok