Ремонт Шулявського шляхопроводу: проспектом Перемоги обмежать рух

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір обмежити рух транспорту проспектом Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

Зокрема, в 22:00 12 жовтня перекриють рух проспектом і відкриють його в 5:00 15 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

Також комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами 7 і 9 жовтня.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.

А Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів переглянути кваліфікаційні критерії, фінансові і технічні вимоги до учасників публічних закупівель при будівництві та ремонті доріг.