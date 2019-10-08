подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
08 октября 2019, вторник, 17:24 21
Европа 2019-10-08T17:25:44+03:00
Українські Новини
В Риме на мосту повесили чучело 16-летней активистки Греты Тунберг

В Риме на мосту повесили чучело 16-летней активистки Греты Тунберг

Чучело Греты Тунберг. Фото: Twitter/Virginia Raggi
Чучело Греты Тунберг. Фото: Twitter/Virginia Raggi

На мосту в Риме нашли подвешенное чучело 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

Чучело одели в желтый дождевик, а на голове сделали косички, как у Тунберг. На манекене была надпись на английском языке "Грета - ваш Бог".

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела, заявив, что расследование было начато после "отягчающих" угроз.

По словам местных СМИ, чучело создали активисты группы под названием "Gli Svegli" ("Пробуждение").

Мэр Рима Вирджиния Раджи написала в Twitter, что она солидарна с юной климатической активисткой и ее семьей, назвав инцидент "позорным". Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion в попытке заставить правительства изменить экологическую политику.


Как сообщали Українські Новини, Путин назвал активистку Грету Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой"

Ранее Шварценеггер подарил Тунберг электромобиль Tesla.

Тем временем Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International.






Больше новостей о: Рим Чучело Грета Тунберг

Архив
Новости
Гривна на межбанке продолжает укрепляться 17:27
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
В Риме на мосту повесили чучело 16-летней активистки Греты Тунберг 17:24
Предложение повысить ренту уже спровоцировало панику на добывающих предприятиях, – финдиректор "Метинвеста" 17:14
В Бердянске центральный проспект засеяли зерном, а в Днипре просело общежитие 17:09 Новости из регионов
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
больше новостей
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт, - министр экономики Милованов 09:02 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok