В Риме на мосту повесили чучело 16-летней активистки Греты Тунберг

На мосту в Риме нашли подвешенное чучело 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

Чучело одели в желтый дождевик, а на голове сделали косички, как у Тунберг. На манекене была надпись на английском языке "Грета - ваш Бог".

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела, заявив, что расследование было начато после "отягчающих" угроз.

По словам местных СМИ, чучело создали активисты группы под названием "Gli Svegli" ("Пробуждение").

Мэр Рима Вирджиния Раджи написала в Twitter, что она солидарна с юной климатической активисткой и ее семьей, назвав инцидент "позорным". Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion в попытке заставить правительства изменить экологическую политику.



Как сообщали Українські Новини, Путин назвал активистку Грету Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой".



Ранее Шварценеггер подарил Тунберг электромобиль Tesla.



Тем временем Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International.













