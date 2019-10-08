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08 жовтня 2019, вівторок, 17:28 10
Європа 2019-10-08T17:47:38+03:00
Українські Новини
У Римі на мосту повісили опудало 16-річної активістки Грети Тунберг

У Римі на мосту повісили опудало 16-річної активістки Грети Тунберг

Опудало Грети Тунберг. Фото: Twitter/Virginia Raggi
Опудало Грети Тунберг. Фото: Twitter/Virginia Raggi

На мосту в Римі знайшли підвішене опудало 16-річної шведської активістки Грети Тунберг, пише "Європейська правда" з посиланням на Corierra dela Serra.

Опудало одягли в жовтий дощовик, а на голові зробили косички, як у Тунберг. На манекені був напис англійською мовою "Грета - ваш Бог".

Поліція почала розслідування після того, як в соціальних мережах були опубліковані зображення опудала, заявивши, що розслідування було розпочато після "обтяжуючих" загроз.

За словами місцевих ЗМІ, опудало створили активісти групи під назвою "Gli Svegli" ("Пробудження").

Мер Риму Вірджинія Раджі написала в Twitter, що вона солідарна з юною кліматичною активісткою та її сім'єю, назвавши інцидент "ганебним". Інцидент стався на тлі демонстрацій проти змін клімату, організованих по всьому світу групою Extinction Rebellion в спробі змусити уряду змінити екологічну політику.


Як повідомляли Українські Новини, Путін назвав активістку Грету Тунберг "доброю, але погано проінформованою дівчинкою".

Раніше Шварценеггер подарував Тунберг електромобіль Tesla.

Тим часом Тунберг отримала найвищу нагороду від Amnesty International.

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