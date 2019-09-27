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27 сентября 2019, пятница, 13:36 669
Верховная Рада и партии 2019-09-27T13:38:38+03:00
Українські Новини
Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР, - Монастырский

Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР, - Монастырский

Глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявляет, что парламент не будет ускорять принятие законопроекта №2116 об усилении полномочий директора Госбюро расследований.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Однозначно законопроект будет в два чтения. То есть, никто ни в коем случае не будет ускорять это процесс. Например, принимать его по сокращенной процедуре, потому что это о новых органах, о смене архитектуры этого органа и поэтому такие изменения не могут происходить стремительно, как это было с первыми законами, которые мы рассматривали и которые продолжаем рассматривать сейчас. На то время, тот первый пакет законов, это были достаточно безусловные законопроекты, заблаговременно наработанные и мы уже знали, с чем идем в парламент. А этот законопроект (2116) является новым, он предусматривает смену архитектуры ГБР, смену статуса ГБР с центрального органа власти на правоохранительный орган. Но, мы должны понимать позиции "стейтхолдеров", экспертов как относительно самого статуса ГБР, так и касательно наполнения самого законопроекта", - сказал Монастырский.

По его словам, эксперты Совета Европы должны в течение двух недель должны направить в правоохранительный комитет свои заключения по этому законопроекту.

Монастырский отметил, что определенные и конструктивные предложения международных экспертов будут учтены при принятии законопроекта о ГБР.

Как сообщали Українські Новини, Правоохранительный комитет Рады просит экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить единоличную форму управления в Государственном бюро расследований.

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