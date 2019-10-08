З Нового року штрафи за перевищення швидкості хочуть змінити

Міністерство внутрішніх справ ініціює зміну системи штрафів за перевищення швидкості руху в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"(Міністр внутрішніх справ) Арсен Аваков зазначив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, метою яких є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зміна системи штрафів за перевищення швидкості руху та зниження порогу перевищення (швидкості) руху", - сказано в ньому.

Аваков Також зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 у поліцейських знову з'явилася можливість ловити любителів перевищувати швидкість з допомогою ручного лазерного радара TruCam і штрафувати лихачів прямо на трасі.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. Вимога ПДР діє в період з 1 жовтня до 1 травня та є обов'язковим для виконання як вдень, так і вночі.

А Верховна Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.