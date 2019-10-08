В Раде предлагают перенести День независимости на январь

Депутат Верховной Рады Оксана Савчук (внефракционная) предлагает парламенту отмечать День независимости в годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики 22 января вместо 24 августа.

Об этом говорится в проекте постановления №2205, зарегистрированном в Раде 3 октября, передают Українські Новини.

Проектом постановления предлагается признать 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник, а 24 августа считать Днем восстановления независимости Украины и также ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Согласно пояснительной записке, 22 января 1918 года был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины.

В 2019 году Украина отметила 28-ю годовщина Дня независимости. В Киеве на Майдане Незалежности прошел альтернативный Марш защитников Украины, во время которого развернули огромный флаг Украины. Также состоялось Шествие достоинства ко Дню независимости, на котором выступил Зеленский.