В Раде предлагают перенести День независимости на январь

Депутат Верховной Рады Оксана Савчук (внефракционная) предлагает парламенту отмечать День независимости в годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики 22 января вместо 24 августа.\r\nОб этом говорится в проекте постановления №2205, зарегистрированном в Раде 3 октября, передают Українські Новини.\r\nПроектом постановления предлагается признать 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник, а 24 августа считать Днем восстановления независимости Украины и также ежегодно отмечать его как государственный праздник.\r\nСогласно пояснительной записке, 22 января 1918 года был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины.\r\nВ 2019 году Украина отметила 28-ю годовщина Дня независимости. В Киеве на Майдане Незалежности прошел альтернативный Марш защитников Украины, во время которого развернули огромный флаг Украины. Также состоялось Шествие достоинства ко Дню независимости, на котором выступил Зеленский.