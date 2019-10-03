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03 октября 2019, четверг, 15:37 71
Экономика 2019-10-03T15:41:22+03:00
Українські Новини
Украина готова к отопительному сезону на 100%, - Бабак

Украина готова к отопительному сезону на 100%, - Бабак

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляет, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%, в то время как "Нефтегаз Украины" обнародовал список предприятий-должников по расчетам за газ.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передают Українськi Новини.

"По технической готовности - по информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики - 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период у частных предприятий и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления", - цитируются в сообщении министр.

Жилой сектор готов к отопительному сезону на 99,7%, объекты социальной инфраструктуры - на 99,99%.

Бабак также напомнила, что органы местного самоуправления принимают решение о запуске отопительного сезона в зависимости от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена начать подключение системы отопления в скором времени. Также председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" заявляет, что услугой по запасу газа воспользовались более 7 тыс. домохозяйств.

Больше новостей о: Нефтегаз Газ Отопительный сезон Отопление Алена Бабак Минрегион

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