В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду

В мае вводится в действие новая методика распределения объемов потребленных услуг по тепло- и водоснабжению в многоквартирном доме.

Методика была утверждена Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг и будет действовать для договоров, составленных согласно новому закону "О жилищно-коммунальных услугах", передают Українські Новини.

По новым правилам, потребители в платежках будут видеть не просто объем потребленной услуги за месяц и ее конечную стоимость, а распределение услуги на собственно потребленную в квартире, потраченную на места общего пользования (МОП) и на функционирование внутридомовых сетей.

Методика учитывает различные варианты оснащенности дома и помещений в нем приборами учета потребленных услуг.

В случае, если все квартиры и нежилые помещения оснащены индивидуальными счетчиками, объем потребленной помещением услуги определяется по показаниям счетчика.

В случае наличия в доме квартир и нежилых помещений, не оснащенных индивидуальными счетчиками, объем потребленной услуги для таких помещений будет начисляться с учетом их площади или объема (по выбору потребителя).

Те же помещения, которые оснащены счетчиками, будут пользоваться показаниями прибора учета.

В случае, когда в доме МОП оснащены счетчиками тепла и воды, доля услуг, потраченных на такие места, определяется согласно показаниям счетчиков.

Если же МОП не оснащены приборами учета, то объем тепловой энергии, затраченной на их отопление, определяется как доля от общего объема потребления тепловой энергии на отопление всего здания.

Так, для одноэтажного дома такая доля составляет 20%, для 2-этажного - 18%, для 3-этажного - 16%, для 4-этажного - 14%, для 5-этажного - 12%, для домов на 6 и более этажей - 10%.

Объем тепловой энергии, затраченной на обеспечение функционирования внутридомовой системы отопления, составляет долю от общего объема тепловой энергии, потребленной на отопление здания при подаче теплоносителя в отапливаемые помещения.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая украинцы платят за коммуналку по новым правилам и могут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.

Тем временем киевлянам готовили подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.

Также украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.