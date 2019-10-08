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08 жовтня 2019, вівторок, 12:04 16
Суспільство 2019-10-08T13:30:12+03:00
Українські Новини
У 13 областях і Києві почали підключати до опалення школи і держустанови

У 13 областях і Києві почали підключати до опалення школи і держустанови

Опалення. Фото: соцмережі
Опалення. Фото: соцмережі

За станом на 08:30 8 жовтня 13 областей та Київ почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, у Київській та Рівненській областях розпочато підключення житлового фонду.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема, у Київській області підключено 4,1% житлового фонду і 10,9% об'єктів соціальної сфери, у Рівненській області - 15,9% житлового фонду і 14,1% об'єктів соцсфери.

Також підключення систем опалення об'єктів соцсфери почалося у Львівській (7,6%), Івано-Франківській (12,6%), Тернопільській (3,7%), Вінницькій (2,1%), Черкаській (9,5%), Кіровоградській (0,7%), Миколаївській (0,3%), Чернігівській (2,2%), Сумській (5,3%), Полтавській (0,2%), Дніпропетровській (0,8%) областях.

У Києві до опалення підключено 43,4% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляла про майже 100% загальної готовності до опалювального сезону 2019/2020.

Тим часом борги населення за комуналку зменшуються.

Із 1 травня діють нові правила формування платіжок за тепло і воду.

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