У 13 областях і Києві почали підключати до опалення школи і держустанови

За станом на 08:30 8 жовтня 13 областей та Київ почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, у Київській та Рівненській областях розпочато підключення житлового фонду.\r\nПро це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, у Київській області підключено 4,1% житлового фонду і 10,9% об'єктів соціальної сфери, у Рівненській області - 15,9% житлового фонду і 14,1% об'єктів соцсфери.\r\nТакож підключення систем опалення об'єктів соцсфери почалося у Львівській (7,6%), Івано-Франківській (12,6%), Тернопільській (3,7%), Вінницькій (2,1%), Черкаській (9,5%), Кіровоградській (0,7%), Миколаївській (0,3%), Чернігівській (2,2%), Сумській (5,3%), Полтавській (0,2%), Дніпропетровській (0,8%) областях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Києві до опалення підключено 43,4% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляла про майже 100% загальної готовності до опалювального сезону 2019\/2020.\r\nТим часом борги населення за комуналку зменшуються.\r\nІз 1 травня діють нові правила формування платіжок за тепло і воду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n