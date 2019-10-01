Украинцы платят долги: задолженность населения за коммуналку сократилась

В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 838,2 млн гривен, до 47 301,9 млн гривен по сравнению с июлем в то время, как жильцы получили право на компенсацию за невыполненные коммунальные услуги.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nДолг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2019 года уменьшился на 76 млн гривен до 4 857,4 млн гривен. Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 469,8 млн гривен до 14 775,1 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 593,4 млн гривен до 22 802,3 млн гривен.\r\nВ августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 435,290 млн гривен), Харьковской (2 730,412 млн гривен) и Днепропетровской (2 339,584 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 338,634 млн гривен), Днепропетровской (2 283,912 млн гривен) и Одесской (2 527,528 млн гривен) областях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (905,997 млн гривен), Днепропетровской (995,959 млн гривен) и Донецкой (390,360 млн гривен) областях.\r\nКак сообщали Українські Новини, на коммуналке можно сэкономить - Киевводоканал рассказал, как не переплачивать за воду. Тем временем Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются.