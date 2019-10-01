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01 октября 2019, вторник, 06:20 648
Экономика 2019-10-01T06:20:02+03:00
Українські Новини
Украинцы платят долги: задолженность населения за коммуналку сократилась

Украинцы платят долги: задолженность населения за коммуналку сократилась

Платежка
Платежка

В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 838,2 млн гривен, до 47 301,9 млн гривен по сравнению с июлем в то время, как жильцы получили право на компенсацию за невыполненные коммунальные услуги.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2019 года уменьшился на 76 млн гривен до 4 857,4 млн гривен. Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 469,8 млн гривен до 14 775,1 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 593,4 млн гривен до 22 802,3 млн гривен.

В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 435,290 млн гривен), Харьковской (2 730,412 млн гривен) и Днепропетровской (2 339,584 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 338,634 млн гривен), Днепропетровской (2 283,912 млн гривен) и Одесской (2 527,528 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (905,997 млн гривен), Днепропетровской (995,959 млн гривен) и Донецкой (390,360 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, на коммуналке можно сэкономить - Киевводоканал рассказал, как не переплачивать за воду. Тем временем Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются.

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