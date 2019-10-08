Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что необходимым предварительным шагом для восстановления контроля Украины над украинско-российским участком границы на Донбассе является разведение войск от линии разграничения, о котором договорилась ТКГ в Минске.

Об этом Романенко рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

"Как мы выйдем на границу? Разводя войска", – заявил он.

По словам генерала, "они будут уводить свои войска, таким образом освобождая эту территорию от вооруженных людей, и на них могут проводиться выборы. А мы выдвигаемся туда силами пограничников и миротворцев".

В этом контексте Романенко отметил, что в миротворческом контингенте не должны присутствовать только россияне, но и белорусы, которые "очень зависимы от России". По его мнению, приемлемым вариантом была бы миротворческая миссия, в состав которой входят "казахи или литовцы".

Он также подчеркнул: отведение украинских войск не означает их сдачу оккупантам. Генерал напомнил: подобные случаи были зафиксированы "в активные времена" противостояния на Донбассе, но последний пример с разведением войск вблизи Станицы Луганской был позитивным.

"Разведение сил необходимо для того чтобы прекратились обстрелы, а это необходимое условие для проведения выборов", – напомнил он.

Романенко также прокомментировал озвучиваемые опасения о том, что после отвода украинских войск местные жители этих территорий остаются беззащитными перед лицом оккупанта.

"Но тут вступает в силу наша полиция и наша Нацгвардия. Фактически они реализуют функции, которые должны реализовывать", - подчеркнул он.

И, наконец, как только будут проведены местные выборы, "наши войска туда зайдут и восстановят контроль над границей", – пояснил генерал.

Как сообщали Україснькі Новини, 7 октября боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) на участке разведения войск около Золотого Луганской области.

Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.