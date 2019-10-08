Вони будуть відводити свої війська, - генерал розповів, як відновити контроль над кордоном на Донбасі

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що необхідним попереднім кроком для відновлення контролю України над українсько-російським ділянкою кордону на Донбасі є розведення військ від лінії розмежування, про який домовилася ТКГ в Мінську.

Про це Романенко розповів у коментарі OBOZREVATEL.

"Як ми вийдемо на кордон? Розводячи війська", – заявив він.

За словами генерала, "вони будуть відводити свої війська, таким чином звільняючи цю територію від озброєних людей, і на них можуть проводитися вибори. А ми вирушаємо туди силами прикордонників і миротворців".

У цьому контексті Романенко зазначив, що в миротворчому контингенті мають бути присутніми не тільки росіяни, але й білоруси, які "дуже залежні від Росії". На його думку, прийнятним варіантом була б миротворча місія, до складу якої входять "казахи чи литовці".

Він також наголосив: відведення українських військ не означає їх здачу окупантам. Генерал нагадав, що подібні випадки були зафіксовані "в активні часи" протистояння на Донбасі, але останній приклад з розведенням військ поблизу Станиці Луганської був позитивним.

"Розведення сил необхідно для того, щоб припинилися обстріли, а це необхідна умова для проведення виборів", – нагадав він.

Романенко також прокоментував озвучені побоювання про те, що після відведення українських військ місцеві мешканці цих територій залишаються беззахисними перед особою окупанта.

"Але тут вступає в силу наша поліція і наша Нацгвардія. Фактично вони реалізують функції, які мають реалізовувати", - наголосив він.

І, нарешті, як тільки будуть проведені місцеві вибори, "наші війська туди зайдуть і відновлять контроль над кордоном", – пояснив генерал.

Як повідомляли Україснькі Новини, 7 жовтня бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення військ біля Золотого Луганської області.

Пізніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотом з понеділка не може бути виконана, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати 7-денний період без обстрілів.