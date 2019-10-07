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  • Новый закон об особом статусе Донбасса разработают после встречи в "нормандском формате"
07 октября 2019, понедельник, 23:57 73
Политика 2019-10-07T23:57:10+03:00
Українські Новини
Новый закон об особом статусе Донбасса разработают после встречи в "нормандском формате"

Новый закон об особом статусе Донбасса разработают после встречи в "нормандском формате"

Дмитрий Разумков. Фото: Министерство цифровой трансформации
Дмитрий Разумков. Фото: Министерство цифровой трансформации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что разработка новой редакции закона об особом статусе Донбасса начнется после встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV", передают Українськi Новини.

"Я думаю, не раньше чем пройдет нормандская встреча", - сказал Разумков.

Спикер надеется на принятие соответствующего законопроекта до окончания срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (31 декабря 2019 года).

Политик отметил, что в разработке документа будут участвовать парламентарии, Президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров, а к его обсуждению планируется привлекать общественные организации.

Как сообщали Ураїнські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".

Тем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.

Ранее жители Донбасса также провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. 

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