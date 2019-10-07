Новый закон об особом статусе Донбасса разработают после встречи в "нормандском формате"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что разработка новой редакции закона об особом статусе Донбасса начнется после встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).\r\nОб этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV", передают Українськi Новини.\r\n"Я думаю, не раньше чем пройдет нормандская встреча", - сказал Разумков.\r\nСпикер надеется на принятие соответствующего законопроекта до окончания срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (31 декабря 2019 года).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПолитик отметил, что в разработке документа будут участвовать парламентарии, Президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров, а к его обсуждению планируется привлекать общественные организации.\r\nКак сообщали Ураїнські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".\r\nТем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.\r\nРанее жители Донбасса также провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n