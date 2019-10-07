Под Киевом пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и погиб под колесами Mitsubishi

В Киевской области на Одесской трассе водитель Mitsubishi Lancer сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Белой Церкви.

Так, сообщается, что по прибытию медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего пешехода.

На месте инцидента работали правоохранители и "скорая".

Также на происшествие прибыла следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре на Одесской трассе Volkswagen насмерть сбил женщину на "зебре", водитель сбежал.

А 11 сентября на 72 км автодороги "Киев-Знаменка", вблизи города Кагарлык Киевской области, произошла смертельная авария. Погибли три человека. Один из автомобилей загорелся после столкновения.

Также под Киевом в городе Мироновка произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. В результате аварии один парень погиб, еще семь человек попали в больницу.