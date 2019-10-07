Под Киевом пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и погиб под колесами Mitsubishi

В Киевской области на Одесской трассе водитель Mitsubishi Lancer сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Белой Церкви.\r\nТак, сообщается, что по прибытию медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего пешехода.\r\nНа месте инцидента работали правоохранители и "скорая".\r\nТакже на происшествие прибыла следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре на Одесской трассе Volkswagen насмерть сбил женщину на "зебре", водитель сбежал.\r\nА 11 сентября на 72 км автодороги "Киев-Знаменка", вблизи города Кагарлык Киевской области, произошла смертельная авария. Погибли три человека. Один из автомобилей загорелся после столкновения.\r\nТакже под Киевом в городе Мироновка произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. В результате аварии один парень погиб, еще семь человек попали в больницу.