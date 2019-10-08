Гривня різко впала: офіційний курс валют на 8 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3066,2237\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2486,7568\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2502,4641\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n232,7735\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8361\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2733,6918\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. в понеділок зміцнився на 4 коп. до 24,76 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%.\r\nТакож у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 жовтня на 21,94 коп. до 25,2353 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 15,53 коп. до 24,6677 UAH\/USD.