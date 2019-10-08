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08 жовтня 2019, вівторок, 06:05 8
Економіка 2019-10-08T06:05:02+03:00
Українські Новини
Гривня різко впала: офіційний курс валют на 8 жовтня

Гривня різко впала: офіційний курс валют на 8 жовтня

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3066,2237
100 доларів США 2486,7568
100 швейцарських франків 2502,4641
1000 ієн 232,7735
10 російських рублів 3,8361
100 євро 2733,6918

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. в понеділок зміцнився на 4 коп. до 24,76 UAH/USD.

Тим часом через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 жовтня на 21,94 коп. до 25,2353 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,53 коп. до 24,6677 UAH/USD.

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