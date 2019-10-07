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07 октября 2019, понедельник, 19:10 445
Общество 2019-10-07T19:10:54+03:00
Українські Новини
Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Карикатура Керри на Зеленского и Трампа. Фото: twitter.com/JimCarrey
Карикатура Керри на Зеленского и Трампа. Фото: twitter.com/JimCarrey

Актер и комик Джим Керри опубликовал в сети карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Керри сообщил на личной странице в Twitter.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", - подписал он картинку.

Актер обыграл давление президента США на украинского коллегу, в котором того обвинили вскоре после обнародования стенограммы телефонного разговора. Джим также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо Крестный отец: "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Менее чем за сутки пост Керри собрал более 2 тыс. ретвитов и свыше 13 тыс. лайков.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает, что США выдвигали Украине какие-либо требования для встречи его с Президентом США Дональдом Трампом.

Ранее после возникшего в США скандала и начатой процедуры импичмента Президента США, Белый дом якобы по согласованию с украинской стороной опубликовал "сокращенный вариант" стенограммы разговора по телефону Трампа с Зеленским.

Позднее Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".

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