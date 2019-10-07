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07 октября 2019, понедельник, 18:46 17
Политика 2019-10-07T18:46:30+03:00
Українські Новини
Ткаченко уже в среду может стать главой КГГА

Ткаченко уже в среду может стать главой КГГА

Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Журналист Сергей Лещенко заявил, что бывший генеральный директор телеканала 1+1, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко может быть назначен главой КГГА уже на этой неделе.Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность", — рассказал Лещенко.

По его словам, 9 октября должно состояться заседание Кабинета министров, на котором на имя президента Владимира Зеленского, вероятно, и будет подано представление о назначении Ткаченко на эту должность.

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября Кабинет министров поддержал представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Полномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект.

Ткаченко подал декларацию на должность главы КГГА.

Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.

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