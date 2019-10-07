Ткаченко уже в среду может стать главой КГГА

Журналист Сергей Лещенко заявил, что бывший генеральный директор телеканала 1+1, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко может быть назначен главой КГГА уже на этой неделе.Об этом он написал у себя в Telegram-канале.\r\n"Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность", — рассказал Лещенко.\r\n\r\nПо его словам, 9 октября должно состояться заседание Кабинета министров, на котором на имя президента Владимира Зеленского, вероятно, и будет подано представление о назначении Ткаченко на эту должность.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 4 сентября Кабинет министров поддержал представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.\r\nПолномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект.\r\nТкаченко подал декларацию на должность главы КГГА.\r\nНовым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n