Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака членом спостережної ради державного концерну "Укроборонпром".\r\nПро це йдеться в указі №734 від 7 жовтня, передають Українські Новини.\r\nКрім того, Зеленський призначив генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського членом спостережної ради "Укроборонпрому" за погодженням.\r\nТакож, указом припинено повноваження члена спостережної ради голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУказ набирає чинності з дня його опублікування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\n "Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роки.\r\n"Укроборонпром" створений в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n