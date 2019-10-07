підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президент
  • Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому"
07 жовтня 2019, понеділок, 14:48 18
Президент 2019-10-07T17:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому"

Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака членом спостережної ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №734 від 7 жовтня, передають Українські Новини.

Крім того, Зеленський призначив генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського членом спостережної ради "Укроборонпрому" за погодженням.

Також, указом припинено повноваження члена спостережної ради голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роки.

"Укроборонпром" створений в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.

Більше новин про: Укроборонпром Ігор Смілянський Володимир Зеленський Андрій Єрмак

Архів
Новини
Аргумент про російський вплив мене дивує, - Штайнмайєр про свою "формулу" 17:13
Поліція розглядає 4 версії причин аварійної посадки транспортного літака біля Львова 17:12
Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати розведення сил на Донбасі 17:05
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
Мережа "БРСМ-Нафта" виступила спецпартнером міжнародного соцпроекту "Місто професій" 16:42 Прес-реліз
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ 12:23
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на "Укрзалізницю" 13:00 Документ
більше новин
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції 10:17
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok