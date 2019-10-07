Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака членом спостережної ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №734 від 7 жовтня, передають Українські Новини.

Крім того, Зеленський призначив генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського членом спостережної ради "Укроборонпрому" за погодженням.

Також, указом припинено повноваження члена спостережної ради голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роки.

"Укроборонпром" створений в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.