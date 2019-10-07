Військових обстріляли бойовики на ділянці розведення військ під Луганськом

Бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення військ біля Золотого Луганської області в понеділок, 7 жовтня, після того, як у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передають Українські Новини.\r\n"З 08:00 протягом 20 хвилин супротивник вів обстріл у районі ділянки розведення н.п. Золоте, застосовуючи у напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети", - сказано в ньому.\r\nВтрат серед українських військових немає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше Міноборони заявляло, що для початку розведення військ на певній ділянці має зберігатися режим припинення вогню не менше 7 днів.\r\nРаніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням.\r\nТим часом поліція обіцяє забезпечити безпеку громадян в населених пунктах Золоте та Катеринівка у зв'язку з розведенням військ у Луганській області.