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07 жовтня 2019, понеділок, 12:49 10
Силові структури 2019-10-07T13:45:02+03:00
Українські Новини
Військових обстріляли бойовики на ділянці розведення військ під Луганськом

Військових обстріляли бойовики на ділянці розведення військ під Луганськом

КПВВ
КПВВ "Золоте". Фото: Луганська ОДА/Facebook

Бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення військ біля Золотого Луганської області в понеділок, 7 жовтня, після того, як у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передають Українські Новини.

"З 08:00 протягом 20 хвилин супротивник вів обстріл у районі ділянки розведення н.п. Золоте, застосовуючи у напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети", - сказано в ньому.

Втрат серед українських військових немає.

Раніше Міноборони заявляло, що для початку розведення військ на певній ділянці має зберігатися режим припинення вогню не менше 7 днів.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням.

Тим часом поліція обіцяє забезпечити безпеку громадян в населених пунктах Золоте та Катеринівка у зв'язку з розведенням військ у Луганській області.

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