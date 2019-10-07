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  • Без штампа в паспорте: Саудовская Аравия разрешит разнополым иностранцам жить вместе в отелях
07 октября 2019, понедельник, 12:16 662
Азия 2019-10-07T14:30:04+03:00
Українські Новини
Без штампа в паспорте: Саудовская Аравия разрешит разнополым иностранцам жить вместе в отелях

Без штампа в паспорте: Саудовская Аравия разрешит разнополым иностранцам жить вместе в отелях

Саудовская Аравия. Фото: pixabay
Саудовская Аравия. Фото: pixabay

Неженатым иностранным парам разрешили вместе жить в номерах гостиниц в Саудовской Аравии. Такое решение стало частью нового визового режима, объявленного правительством королевства в то время, как саудовкам разрешат служить в армии во всех войсках, сообщает "BBC Украина".

Женщинам также позволят останавливаться в гостиницах самостоятельно. Власти страны предпринимают такие шаги для развития туристической отрасли.

Раньше для того, чтобы арендовать номер, все пары должны были предоставить свидетельство о браке. Теперь такие ограничения сняли - правда, только для иностранцев.

"Всем гражданам Саудовской Аравии необходимо предоставить свидетельство о браке или доказательства родственных отношений при заезде в отель. Этого не нужно делать иностранным туристам. Все женщины, включая гражданок Саудовской Аравии, могут останавливаться в гостиницах самостоятельно, предоставив при регистрации удостоверения личности", - говорится в сообщении Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.

Новый визовый регламент отмечает, что туристкам не нужно носить полностью закрытую одежду, но все же ожидается, что они будут одеваться скромно. Алкоголь продолжает оставаться под запретом.

Саудовская Аравия, которую считают одной из стран с самыми строгими законами, пытается смягчить свой имидж в глазах иностранных туристов и инвесторов.

Саймон Калдер, старший редактор по вопросам туризма в издании The Independent, заявил, что ослабление визовых правил, скорее всего, увеличит количество людей, которые едут в королевство.

"Существенное упрощение визовой бюрократии должно привести к немедленному росту числа посетителей - в первую очередь, по моему мнению, тех, кто интересуется арабским миром и его наследием", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, одна из самых закрытых стран мира начнет пускать иностранных туристов. Тем временем саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин.

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