Військова прокуратура відкрила справу про незаконне виселення Саакашвілі з України

Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне видворення колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головної військової прокуратури, передають Українські Новини.

"В Головну військову прокуратуру надійшла заява від колишнього Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Заява щодо викрадення і насильницьких дій щодо Саакашвілі та його незаконного переміщення через державний кордон України в Польщу 18 лютого 2018. Відповідно до зазначеної заяви відкрито кримінальне провадження", - сказано в ньому.

Раніше сам Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що має намір подати заяву в правоохоронні органи про своє незаконне видворення з України.

На його думку, цей злочин здійснили співробітники особистої охорони колишнього Президента Петра Порошенка та екс-депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка, переодягнені у прикордонників.

Як повідомляли Українські Новини, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі.