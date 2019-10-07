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07 октября 2019, понедельник, 10:37 29
Внешняя политика 2019-10-07T10:38:15+03:00
Українські Новини
Окружение Трампа добивалось увольнения главы "Нефтегаза" Коболева, - СМИ

Окружение Трампа добивалось увольнения главы "Нефтегаза" Коболева, - СМИ

Андрей Коболев
Андрей Коболев

Группа бизнесменов, которые связаны с Президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство "Нефтегаза". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Associated Press.

"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - рассказали два источника.

По их данным, в центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III.

По плану бизнесменов, гендиректор "Нефтегаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Однако, данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года.

После этого, по данным собеседников агентства, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нефтегаза".

Пока не известно, была ли попытка Перри сменить членов совета директоров "Нефтегаза" согласована со сподвижниками Джулиани, настаивающими на аналогичном исходе.


Как сообщали Українські Новини, Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева

Ранее Коболева заметили с новой спутницей в одном из киевских ресторанов. 


Также стало известно, что Коболев продает бизнес в Египте


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