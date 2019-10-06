Зеленський заявив, що жодних вимог в обмін на зустріч з Трампом йому не висував

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському агентству Kyodo, що його американський колега Дональд Трамп не висував жодних умов для проведення їх зустрічі в Білому домі.

Президент зазначив, Трамп не підштовхував його почати розслідування по справі, в якій фігурує колишній віце-президент США і ймовірний суперник американського президента на виборах 2020 року Джо Байден."На мене не тиснули, і ніякі попередні умови висунуті не були", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що відповідно до чинної Конституції України, у президента немає повноважень ініціювати будь-яке розслідування.

Раніше після виникнення скандалу в США і розпочатої процедури імпічменту Президента США Білий дім нібито узгодженням з українською стороною опублікував "скорочений варіант" стенограми розмови по телефону Трампа з Зеленським.

Пізніше Зеленський заявив, що не розмовляв з Трампом перед оприлюдненням тексту їхньої телефонної розмови і був переконаний, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".