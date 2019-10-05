Подросток зарезал женщину и ранил ее дочь и мужа на Волыни

Правоохранители задержали 14-летнего подростка, убившего женщину и ранившего еще 2 человек в Волынской области.

О этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українськi Новини.

"Несовершеннолетний волынянин нанес смертельное ножевое ранение 41-летней жительнице Ковеля и ранил еще двух человек, 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, вечером 4 октября 14-летний житель Ковеля по месту жительства местной жительницы нанес ей смертельное ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия. Кроме этого, злоумышленник ударил ножом ее 44-летнего мужа и нанес ножевые ранения 16-летней дочери потерпевшей, мужчину госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы совершения умышленного убийства несовершеннолетним. Досудебное расследование продолжается.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более людей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи, в частности предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области 12-летний подросток случайно застрелил своего знакомого из ружья, а в Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился.

Кроме того, две женщины-пограничницы убили новорожденную.