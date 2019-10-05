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05 октября 2019, суббота, 21:08 34
Жизнь 2019-10-05T21:14:54+03:00
Українські Новини
В России 10-летний мальчик оказался заперт в камере хранения

В России 10-летний мальчик оказался заперт в камере хранения

В торговом центре российской Кубани в городе Горячий Ключ нашли ребенка, запертого в камере хранения после того, как в турецком отеле на российских детей вылили горящее масло.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Горячий Ключ life" в соцсети Instagram.

Сотрудницы супермаркета услышали звуки из камеры хранения и, когда не смогли найти от нее ключ, им помог выломать дверь ячейки один из посетителей магазина. В ней оказался мальчик, которому на вид около 10 лет.

При этому женщины узнали ребенка, судя по фразе "Это Ларискин", прозвучавшей за кадром. Уточняется, что Лариса также является одной из сотрудниц супермаркета. Как ребенок попал в камеру и сколько в ней находился - неизвестно. 

Авторы видео сообщают, что, по некоторым данным, ребенок залез в камеру самостоятельно, однако это не объясняет, как он оказался в ней заперт. Касательно инцидента проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, Россия оказалась местом рождения средневековой чумы. Тем временем американка шокировала жестоким обращением с младенцем.

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