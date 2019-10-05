Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера"

Депутаты Хмельницкого областного совета на пленарном заседании 5 октября проголосовали за обращение совета к Президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с целью недопущения реализации "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом говорится в сообщении совета, передают Українськi Новини.\r\n"После голосования за каждую правку присутствующие на внеочередной сессии депутаты единогласно проголосовали за текст обращения о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что инициаторами принятия обращения к руководству государства стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно тексту обращения, депутаты требуют ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.\r\nТакже депутаты считают необходимым привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления.\r\nПо мнению облсовета, проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях можно только после полной деоккупации, восстановления границ вместо линий разграничения, завершения а.дминистративно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.\r\n"В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий", - сказано в тексте обращения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о том, что "красными линиями" Украины для проведения местных выборов на оккупированной территории Донбасса является демилитаризация этой территории и возвращение контроля над государственной границей.\r\nПрезидент Владимир Зеленский подтвердил согласование "формулы Штайнмайера".\r\nТем временем, украинцы на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" провели акцию "Нет капитуляции". Активисты протестовали против отвода Вооруженных сил Украины от линии столкновения на Донбассе, а также "формулы Штайнмайера". \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n