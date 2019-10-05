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05 жовтня 2019, субота, 19:52 16
Політика 2019-10-05T21:30:01+03:00
Українські Новини
Хмельницька облрада має намір звернутися до Ради і Зеленського з вимогою не допустити "формули Штайнмайєра"

Хмельницька облрада має намір звернутися до Ради і Зеленського з вимогою не допустити "формули Штайнмайєра"

Депутати Хмельницької обласної ради на пленарному засіданні 5 жовтня проголосували за звернення ради до Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради з метою недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".

Про це сказано в повідомленні ради, передають Українські Новини.

"Після голосування за кожну правку присутні на позачерговій сесії депутати одноголосно проголосували за текст звернення про неприпустимість прийняття "формули Штайнмаєра", - сказано в ньому.

Зазначається, що ініціаторами прийняття звернення до керівництва держави стали група депутатів облради і представники низки громадських організацій.

Згідно з текстом звернення, депутати вимагають ні за яких умов не допустити надання особливого статусу окупованих територій ні за "формулою Штайнмаєра", ні шляхом внесення змін до законодавства України.

Також депутати вважають за необхідне притягти до кримінальної відповідальності й позбавити громадянства всіх, хто зрадив державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів і здійснював інші злочини.

На думку облради, проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях можна тільки після повної деокупації, відновлення меж замість ліній розмежування, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення.

"У разі подальшого загострення ввести реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, військовий стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій", - сказано в тексті звернення.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє про те, що "червоними лініями" України для проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу є демілітаризація цієї території та повернення контролю над державним кордоном.

Президент Володимир Зеленський підтвердив узгодження "формули Штайнмайєра".

Тим часом, українці на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" провели акцію "Ні капітуляції". Активісти протестували проти відведення Збройних сил України від лінії зіткнення на Донбасі, а також "формули Штайнмайєра".

 

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