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05 октября 2019, суббота, 14:24 98
Выборы 2019-10-05T14:43:02+03:00
Українські Новини
Партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами

Партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами

Деньги Фото: bank.gov.ua
Деньги Фото: bank.gov.ua

Центральная избирательная комиссия возместила расходы политических партий на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, связанные с финансированием их предвыборной агитации, в размере фактически осуществленных политическими партиями расходов

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українські Новини.

"Партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" возмещено 87 214 297,80 грн., партии "Голос" - 105 669 560,00 грн, партии "Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн., партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн, партии "Слуга народа"- 114 640 272,82 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства будут возмещены из государственного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК из 17 членов.

Гражданская сеть "Опора" не зафиксировала влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов нарушений на досрочных выборах Верховной Рады, которые состоялись 21 июля.

В то же время в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

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