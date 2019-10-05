Партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами

Центральная избирательная комиссия возместила расходы политических партий на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, связанные с финансированием их предвыборной агитации, в размере фактически осуществленных политическими партиями расходов

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українські Новини.

"Партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" возмещено 87 214 297,80 грн., партии "Голос" - 105 669 560,00 грн, партии "Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн., партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн, партии "Слуга народа"- 114 640 272,82 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства будут возмещены из государственного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК из 17 членов.

Гражданская сеть "Опора" не зафиксировала влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов нарушений на досрочных выборах Верховной Рады, которые состоялись 21 июля.

В то же время в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.