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05 октября 2019, суббота, 13:15 257
Внешняя политика 2019-10-05T13:34:59+03:00
Українські Новини
Волкера может сменить агент ЦРУ, уволенный из ведомства за кражу бекона, - СМИ

Волкера может сменить агент ЦРУ, уволенный из ведомства за кражу бекона, - СМИ

Волкер Курт Фото: пресс-служба МО
Волкер Курт Фото: пресс-служба МО

Спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, может стать 72-летний Майкл Костив. 

По данным издания "Зеркало недели", которое ссылается на высокопоставленные американские источники, сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя. Отмечается, что сейчас продолжаются консультации по этому поводу.

"Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности", - пишет издание.

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того, как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам. 

В 2004-2006 гг. Костив был советником директора ЦРУ. С 2006-го по 2011-й гг. он был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. "По словам наших информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу", - пишет "Зеркало недели".

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса. Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

Выступая в Конгрессе по делу Трампа, Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. 

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